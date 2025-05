Top-Talent: Vuskovic-Bruder zum HSV?

Ob Mario Vuskovic jemals wieder für den Hamburger SV auflaufen wird, steht noch in den Sternen. Sein letztes Spielt absolvierte der 23-Jährige im November 2022, seitdem fehlt er aufgrund einer Dopingsperre, die noch bis Ende 2026 Bestand hat. Der HSV hat seinen Schützling in dieser Zeit nie aufgegeben und hofft, dass dieser nach Ablauf der Sperre wieder zu alter Stärke zurückfinden kann.

In der Zwischenzeit könnte ein anderer Vuskovic am Ziel Klassenerhalt in der Bundesliga mitwirken. Denn das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass Bruder Luka Vuskovic unbedingt für die Rothosen auflaufen möchte. Bereits 2023 haben die Tottenham Hotspur den heute 18-Jährigen für elf Millionen Euro von Hajduk Split verpflichtet, erst in diesem Sommer stößt er aber endgültig zu den Nordlondonern.

Kopfballstark und torgefährlich

Sollten die Spurs sich dafür entscheiden, den Kroaten zu verleihen, will dieser zum HSV. Der künftige Bundesligist weiß vom Interesse des Spielers und würde ihn dem Bericht zufolge nur allzu gerne in seinen Reihen begrüßen, ist dabei aber abhängig von Tottenham.

In der abgelaufenen Saison verteidigte Vuskovic für KVC Westerlo in der Jupiler Pro League und war dort als Teenager absolute Stammkraft und Leistungsträger. In 28 Partien gelangen dem kopfballstarken Abwehrspieler sieben Tore und zwei Vorlagen – eine beachtliche Quote.