Wechselt Calvert-Lewin innerhalb der Premier League?

Mittelstürmer Dominic Calvert-Lewin könnte ab dem kommenden Sommer für Newcastle United auflaufen. Laut der ‚Sun‘ zeigen die Magpies starkes Interesse an den Diensten des 27-Jährigen. Das Team von Trainer Eddie Howe zielt auf einen ablösefreien Transfer des elffachen englischen Nationalspielers ab, da dessen Vertrag beim FC Everton im Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Calvert-Lewin hat mehrere Angebote aus dem Ausland abgelehnt, da er weiterhin in der Premier League bleiben möchte. In der laufenden Saison stand er 17 Mal für die Toffees in der Startelf und steuerte drei Scorerpunkte bei. Zuletzt war der Engländer auch mit der AC Florenz in Verbindung gebracht worden.