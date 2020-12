Weltauswahl 2020: Die Nominierten

Jahr für Jahr organisieren der Weltverband FIFA und die Spielerorganisation FIFPRO die Wahl der Topelf des Jahres, die von mehr als 23.000 Profispielern aus der ganzen Welt gewählt wird. Die Weltelf wird bei der Gala The Best FIFA Football Awards in der kommenden Woche präsentiert.

Die Vorauswahl der 55 Nominierten wurde nun bekanntgegeben. Unter den Kandidaten sind auch acht Deutsche sowie zwölf Profis (elfmal FC Bayern, einmal Borussia Dortmund) mit Bundesliga-Background.

Tor

Abwehr

Mittelfeld

Angriff

