Real-Talent Ukpeigbe nicht zurück zu Bayer

Melvin Ukpeigbe bleibt bei Real Madrid. Wie ‚Relevo‘ berichtet, bekundete Bayer Leverkusen zwar in den vergangenen Tagen Interesse an einer erneuten Leihe des Rechtsverteidigers, doch nun ist der Deal geplatzt. In der spanischen Hauptstadt ist der 17-Jährige aktuell für die dritte Mannschaft in der vierten spanischen Liga eingeplant.

In der vergangenen Saison war der Spanier bereits an Bayer ausgeliehen, in 18 Spielen gelangen ihm drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists) für die U17 des deutschen Meisters. Die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro wurde unter anderem aufgrund einer Verletzung nicht gezogen, wegen der er sieben Spiele verpasste. Der Werkself war das finanzielle Risiko zu groß, weshalb man Ukpeigbe lieber noch einmal ausleihen wollte.