Nächstes FC-Talent verlängert

Der 1. FC Köln hat einen weiteren Nachwuchsspieler an den Verein gebunden. Wie der Bundesligist mitteilt, verlängert Bilal-Badr Ksiouar bis 2023. In der kommenden Saison soll der 18-jährige Verteidiger in der U21 spielen.

Vor Ksiouar hatte Köln unter anderem schon zahlreiche weitere Spieler aus der U17-Meistermannschaft von 2019 gebunden. Darunter Jan Thielmann (18), der mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders ist.