Nach Bayern-Rückkehr: Rafinha droht saftiges Nachspiel

Der Auftritt des ehemaligen Bayern-Spielers Rafinha beim gestrigen Beckenbauer Cup dürfte ein Nachspiel haben. Der Rechtsverteidiger, der noch bis Ende des Jahres beim brasilianischen Zweitligisten Coritiba FC unter Vertrag steht, nahm ohne Genehmigung seines Vereins an dem Turnier teil, weshalb ihm jetzt laut ‚BandSports‘ die Vertragsauflösung droht. Demnach wird sich der Verein in Kürze mit dem Spieler treffen, um die Beendigung der Zusammenarbeit zu besprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Reise nach München hatte der Klub genehmigt, da Rafinha in der bayerischen Landeshauptstadt eigentlich nur einen Gerichtstermin besuchen sollte – die Teilnahme am Turnier sei anschließend spontan erfolgt, wie Rafinha in einer Mitteilung in den sozialen Medien veröffentlichte: „Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war und übernehme die Verantwortung dafür. Bayern München ist weltweit in den Nachrichten. Ich wollte nie etwas verstecken, das ohnehin jeder sehen würde“, so der 39-Jährige, der 2013 mit dem deutschen Rekordmeister die Champions League gewinnen konnte.