FCA: Wolf kommentiert Saudi-Interesse

Marius Wolf hat sich im Sommer gegen das große Wüstengeld entschieden. In der ‚Sport Bild‘ verrät der Neuzugang des FC Augsburg: „Ich weiß von meinem Berater, dass es durchaus Interessenten aus Saudi-Arabien gab. Der FCA war jedoch früher dran, und die sportliche Perspektive reizte mich mehr. Mit meinen 29 Jahren fühlte ich mich zu jung für den Schritt in die Wüste.“ Wolf wechselte nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ablösefrei zum FCA, stand bei allen bisherigen fünf Saisonspielen auf dem Rasen.

„Nach den Gesprächen mit dem FCA war mir früh klar, dass ich nach meiner zweimonatigen Vereinspause hierhin möchte und schnellstmöglich weg vom Einzeltraining. Von daher habe ich meinem Berater gesagt, er kann allen anderen Interessenten absagen“, so Wolf, der aber auch jeden versteht, „der bei so einem Angebot schwach wird. Aber ich bin realistisch genug, um trotz des Interesses zu wissen, dass ich ein Angebot in diesen Dimensionen sicher nicht bekommen hätte.“