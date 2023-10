Neuer Job für Ex-Seleção-Coach Tite

Trainer Tite heuert aller Voraussicht nach in seiner brasilianischen Heimat an. ‚Globo‘ zufolge unterzeichnet der 62-Jährige bei Flamengo einen Vertrag bis zum Dezember 2024. Noch am heutigen Montag sei mit der offiziellen Bekanntgabe der Zusammenarbeit zu rechnen.

Laut dem Portal ‚UOL‘ muss nur noch das Gehalt eines Trainerassistenten geklärt werden. Grundsätzlich werde jedoch erwartet, dass Tite ab Dienstag das Training von Flamengo leitet. Tite stand bis Ende 2022 bei der brasilianischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie, ist seit seinem Aus bei der Seleção ohne Job.