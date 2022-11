Freiburg: Siquet soll verliehen werden

Hugo Siquet könnte den SC Freiburg im Winter vorübergehend verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, möchten die Breisgauer den Belgier im Winter verleihen. Die Sportzeitschrift schreibt weiter, der SC sucht derzeit einen Abnehmer für den 20-Jährigen.

Zu Beginn des Jahres verpflichteten die Freiburger Siquet für 4,5 Millionen Euro von Standard Lüttich. Dort avancierte der Rechtsfuß zum U21-Nationalspieler und bestritt trotz seines Alters bereits 43 Partien für den belgischen Erstligisten. In Freiburg stand Siquet in der vergangenen Saison dagegen lediglich in einem Bundesligaspiel auf dem Platz.

Auch in der laufenden Spielzeit kommt der 1,80 Meter große Verteidiger lediglich auf zwei Kurzeinsätze. Kiliann Sildillia und Lukas Kübler laufen dem belgischen U21-Nationalspieler beim SC den Rang ab. Eine Leihe könnte dabei helfen, Siquets Karriere neuen Aufwind zu verleihen.