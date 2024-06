Fast fix: Kamada vor Unterschrift bei Crystal Palace

Daichi Kamada wird sich in Kürze dem englischen Erstligisten Crystal Palace anschließen. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben sich beide Parteien auf eine Zusammenarbeit geeinigt, der Medizincheck soll noch in dieser Woche stattfinden. Der Japaner wird ablösefrei in die Premier League wechseln, da sein aktueller Vertrag bei Lazio Rom Ende Juni ausläuft.

Kamada war im vergangenen Sommer ablösefrei von Eintracht Frankfurt zu Lazio gewechselt. In Rom absolvierte er in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspiele, dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Nach einigen Startschwierigkeiten entwickelte er sich in der Schlussphase der Saison zum Stammspieler. Trotzdem konnten sich der Hauptstadtklub und der 27-Jährige nicht auf eine gemeinsame Zukunft einigen. Nach der gescheiterten Vertragsverlängerung feuerte Lazio-Präsident Claudio Lotito scharf gegen den Spieler. In London trifft Kamada in der kommenden Saison auf seinen Ex-Trainer Oliver Glasner. Dieser betreut die Eagles seit Februar.