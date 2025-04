Wolfsburg-Talente vor Bundesliga-Debüt

David Odogu wird am Wochenende aller Voraussicht nach seine erste Partie in der Bundesliga absolvieren. Das kündigte Wölfe-Trainer Ralph Hasenhüttl auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr) an: „David ist mehr oder weniger gesetzt in dem Spiel. Wenn wir ihm einen Einsatz nicht zutrauen würden, wäre er nicht bei uns dabei. Er hat lange auf die Chance warten müssen. Möglicherweise wird es eine Chance für ihn mit einem Spieler neben sich, der in der Liga genauso viele Spiele auf der Position gemacht hat wie er.“

Das Debüt hat der 18-Jährige zum einen seinen starken Trainingsleistungen zu verdanken, zum anderen aber auch dem personellen Engpass in der Defensive des Tabellenneunten. Denis Vavro (Oberschenkel) und Konstantinos Koulierakis (Hüftbeuger), die das etatmäßige Innenverteidiger-Duo bilden, fallen sicher aus. Neben Youngster Mathys Angely (Oberschenkel) muss auch Sebastiaan Bornauw laut Hasenhüttl mit Fußproblemen ziemlich sicher passen. So könnte es gegen Union zur absoluten Newcomer-Defensive kommen. Neben Odogu soll auch der ebenfalls 18-jährige Till Neininger zu den möglichen Startelfkandidaten gehören. Der U19-Profi trainierte bereits die ganze Woche mit dem Team.