Saliba bekennt sich zu Arsenal

William Saliba hat sich zu seiner Zukunft beim FC Arsenal geäußert. In einem Interview mit ‚TNT Sports‘ sagt der Innenverteidiger: „Ich bin wirklich glücklich hier. Mein Vertrag läuft auch noch zwei Jahre. Ich möchte hier weitermachen. Schon als ich jung war, war ich ein großer Fan.“ Der 23-Jährige war im Sommer 2019 für 30 Millionen Euro von der AS St. Étienne zu den Gunners gewechselt. Real Madrid soll ihn auf der Liste haben.

Der französische Nationalspieler hat aber mit den Nordlondonern noch viel vor: „Natürlich will ich mit Arsenal große Titel gewinnen. Wenn du diesen Verein verlässt und nichts gewonnen hast, werden dich die Fans und die Leute vergessen. Also will ich natürlich große Dinge gewinnen, ja.“ Für den englischen Traditionsverein absolvierte Saliba bislang 121 Spiele. Mit Arsenal konnte der Rechtsfuß 2021 und 2024 den englischen Superpokal gewinnen.