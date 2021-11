Fiesta in Spanien | Portugals „Schande“

Kane eifert Rooneys Rekord nach

Der ‚Daily Star‘ blickt dem heutigen Aufeinandertreffen zwischen der englischen Nationalmannschaft und San Marino selbstbewusst entgegen: „Hebt eure Hand, wenn ihr San Marino schlagen wollt.“ Dabei soll Stürmerstar Harry Kane, der bis dato häufig gegen kleinere Teams in der WM-Qualifikation geschont wurde, von Beginn an auflaufen. „Lass mich ran“, titelt die ‚Daily Mail‘ mit Blick auf Kanes Vorhaben, vom Start weg zu spielen. Der 28-Jährige erzielte in seiner Nationalmannschaftskarriere 44 Treffer und jagt nun den Torrekord von Wayne Rooney (53 Treffer). Zudem hätte Kane bei einem eigenen Treffer 13 Tore in diesem Kalenderjahr erzielt – dies ist bis heute keinem Engländer gelungen.

Spanien feiert WM-Qualifikation

Ganz Spanien feiert die gelungene Qualifikation für die WM: „Spanien ist weltmeisterlich“, titelt die ‚as‘. „Weltmeisterlich“, stimmt die ‚Marca‘ ein. Nach dem 1:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Schweden am gestrigen Sonntagabend sicherte sich La Furia Roja Platz eins der Gruppe B. Schweden muss hingegen zittern, für die zweitplatzierten Skandinavier geht es in die Playoffs.

Portugal frustriert

Anders als auf der iberischen Halbinsel herrscht in Portugal Katerstimmung. Gegen Serbien (1:2) verspielte der Tabellenführer die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Entsprechend hart geht die portugiesische Presse mit Cristiano Ronaldo & Co. ins Gericht: „Globale Schande“, urteilt der ‚Record‘. Die Zeitung ‚A Bola‘ sah eine „miserable“ portugiesische Mannschaft. Autsch.