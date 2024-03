Chandler will „die Legende noch weiter ausprägen“

Timothy Chandler (33) will bis zum Karriereende weiter an seinem Legendenstatus bei Eintracht Frankfurt arbeiten. „Es ist auch Zeichen meiner Arbeit. Ich will die Legende noch weiter ausprägen. Du kommst vielleicht von wo ganz anders her, aber du bist ein Leben lang Frankfurter, wenn du hier aufhörst“, sagt der Publikumsliebling im Podcast ‚kicker meets DAZN‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chandler war 2014 vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gekommen. Mit seiner Entwicklung will er auch als Vorbild für die jüngeren Spieler im Kader dienen. „Die Jungs können sehen, was sie sich in einem Verein wie Eintracht Frankfurt erarbeiten können“, so Chandler, der vermitteln will, dass es „nicht immer nur um das große Geld“ gehen muss.