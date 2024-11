Viermal Note 1 gegen Bosnien | Die DFB-Stars in der Einzelkritik

Torfolge

1:0 Musiala (2.): Auf der rechten Außenbahn landet der Ball nach Kopfballablage durch Kleindienst bei Kimmich, der mit der ersten Ballberührung per Dropkick flankt. Innen steht Musiala ziemlich ungedeckt, nickt den Ball aber auch mustergültig ins rechte Eck ein.

2:0 Kleindienst (23.): Nach einem tollen Dribbling von Wirtz erreicht der abgewehrte Ball Andrich, der nach einem Kontakt mit links abzieht. Geistesgegenwärtig hält Kleindienst den Fuß rein und fälscht unhaltbar ab. Erster Länderspieltreffer des Gladbachers.

3:0 Havertz (37.): Die DFB-Elf im Zaubermodus. Havertz erhält im Umschaltspiel einen Tiefenball, dribbelt auf die Abwehr zu und steckt auf Wirtz durch. Der Leverkusener könnte eigentlich abschließen, entscheidet sich aber für den genialen Doppelpass. Der Abschluss mit rechts ist dann nur noch Formsache für Havertz.

4:0 Wirtz (50.): Irres Freistoßtor des Spielmachers. Aus halblinker Position rechnet eigentlich jeder mit einem Schlenzer, doch Wirtz packt den Flatterball aus und überrascht damit auch den bosnischen Keeper Vasilj. Mithilfe der Unterkante der Latte landet der Ball schließlich im Tor.

5:0 Wirtz (57.): Dieses Mal muss Wirtz nur noch den Schlappen hinhalten. Vorausgegangen eine abgefangene Hereingabe von Havertz, der aber in der Aktion bleibt und flach auf Edeltechniker spielt.

6:0 Sané (66.): Über Kleindienst landet der Ball bei Havertz, der mit dem ersten Kontakt hoch auf Sané durchsteckt. Was der Bayern-Star dann macht, ist Kunst. Aus der Luft nimmt er das Leder mit, legt es sich auf den starken linken und schließt ab. Torhüter Vasilj macht hier keine gute Figur.

7:0 Kleindienst (79.): Nach einer langen Ballstafette hat Rüdiger auf halbrechts viel Raum. Der Abwehrchef nimmt kurz Maß und flankt dann mit ebenso viel Gefühl wie Dynamik nach innen. Kleindienst ist durchgestartet und vollstreckt volley mit links.

Einzelkritik

Tor

Oliver Baumann: Sehr wenig gefordert gegen eine harmlose bosnische Offensive, aber schon im ersten Durchgang mit einer tollen Fußabwehr. Erfüllte seine Aufgabe also zu 100 Prozent, auch wenn sein Einfluss heute nicht wirklich entscheidend war.

Abwehr

Joshua Kimmich: Der bayrische Hybrid-Halbaußen-Spielmacher klebte in Halbzeit eins relativ viel auf seiner rechten Seite, um das Spiel innen nicht noch enger zu machen. Die Folge: Die mustergültige Vorbereitung des ersten deutschen Treffers, der so etwas wie der Dosenöffner war. Nach Sanés Einwechslung rückte Kimmich dann etwas mehr nach innen. Überzeugende Leistung in beiden Rollen.

Antonio Rüdiger: Aufgrund der kaum existenten bosnischen Offensivbemühungen hielt sich Rüdiger zumeist sehr weit vorne auf und verteilte gut auf Kimmich oder ins Mittelfeld. In den wenigen Defensivzweikämpfen zeigte sich der Real-Star, der später im Spiel die Binde von Kimmich übernahm, gewohnt kompromisslos. Dazu mit einer tollen Vorarbeit bei Kleindiensts 7:0.

Jonathan Tah: Ebenso wie Nebenmann Rüdiger in seinem Kerngebiet kaum gefordert. Die wenigen Sprinduelle mit Demirovic entschied der Leverkusener deutlich für sich. Insgesamt einer der entspannteren Arbeitstage in Tahs Fußballerleben.

Maximilian Mittelstädt: Seine gefürchteten Flanken hatten in Durchgang eins ungewohnt viel Streuung. Darüber hinaus aber gut in die deutsche Kombinationsmaschinerie eingebunden. Solide Leistung, aber nicht so herausragend wie viele seiner Teamkollegen.

Mittelfeld

Robert Andrich: Kippte im Spielaufbau entweder zwischen die beiden Innenverteidiger ab oder verteilte vor der Abwehr. Weil ihm die Bosnier viel Raum gewährten, kamen zahlreiche kluge Bälle zustande. Souveräner Auftritt des Sechsers.

Pascal Groß: Von der komplizierten Lage, in der sich der BVB befindet, war Groß heute rein gar nichts anzumerken. Mit großer Umsicht lenkte der Routinier das deutsche Spiel aus der Tiefe heraus. Wenig spektakulär, dafür hatte alles Hand und Fuß. In der Schlussphase nach der Kimmich-Auswechslung als Rechtsverteidiger gefragt.

Jamal Musiala: Wieder mal ein Kopfballtor des Ausnahmekönners, der die pure Spielfreude auf den Freiburger Rasen zauberte. Gemeinsam mit Wirtz Dreh- und Angelpunkt der deutschen Offensive, die noch deutlich mehr Tore hätte erzielen können. Nach einer knappen Stunde gewährte ihm Nagelsmann den verdienten Feierabend.

Kai Havertz: Bei Arsenal hatte der Offensivallrounder zuletzt mit Ladehemmungen zu kämpfen. Und auch heute gegen überforderte Bosnier hätten es gut und gerne drei bis vier Treffer mehr sein können. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich Havertz seine Möglichkeiten mit überragender Laufarbeit redlich verdiente. Starker, aber zu selten gekrönter Auftritt.

Florian Wirtz: Der Leverkusener bildete einmal mehr gemeinsam mit Musiala ein kongeniales Duo. Leichtfüßig kreierte Wirtz Chance um Chance und war auch im Dribbling nicht zu bremsen. Die Krönung: Sein feines Freistoßtor, das zwar nicht komplett unhaltbar, aber wunderschön anzusehen war. Absolute Gala-Leistung heute.

Angriff

Tim Kleindienst: Seinen ersten Länderspieltreffer hatte sich der Sturmtank schon vor der heutigen Partie verdient. Es folgten dann deren zwei und eine auch fußballerisch starke Darbietung gegen Bosnien. Ob nun als Wandspieler oder mit seinen wohlgetimten und dynamischen Tiefenläufen.

Die Noten für die DFB-Stars

Einwechslungen

ab 58. Serge Gnabry für Wirtz: War nicht ganz so auffällig wie sein Vorgänger, aber trotzdem immer präsent. Etwas Pech, als er Vasilj den Ball klaute, dann aber neben das Tor abfälschte. Note 2,5.

ab 58. Leroy Sané für Musiala: Direkt im Spiel und mit einem tollen Treffer. Ihm merkt man zwar an, dass noch ein paar Prozent zur Topform fehlen, dennoch mit einer starken Leistung. Note 2.

ab 58. Benjamin Henrichs für Mittelstädt: Brachte mit seinem starken rechten Fuß noch einmal eine neue Note auf die linke Außenbahn. Von Erfolg gekrönt waren seine Vorstöße allerdings nicht. Note 3.

ab 58. Felix Nmecha für Andrich: Ähnlich wie Andrich mit guter Spieleröffnung, dazu mit einigen eleganten und auch zielgerichteten Offensivaktionen. Note 2.

ab 73. Robin Koch für Kimmich: Rückte in die Innenverteidigung, war dort aber nicht mehr wirklich gefordert. Ohne Bewertung.