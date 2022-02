Marsch im Anflug auf Leeds

Jesse Marsch hat sich offenbar mit Leeds United auf eine Zusammenarbeit verständigt. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, wurde bereits Einigkeit zwischen den Peacocks und dem früheren Trainer von RB Leipzig erzielt. In dieser Woche soll der US-Amerikaner als neuer Coach präsentiert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der genaue Zeitpunkt hängt auch davon ab, wann Marsch seine Arbeitserlaubnis für England erhält. In Leipzig stand der 48-Jährige lediglich für 20 Spiele zu Beginn der Saison an der Seitenlinie und kam auf einen enttäuschenden Punkteschnit von 1,29. Marcelo Bielsa wurde seinerseits am gestrigen Sonntag entlassen.