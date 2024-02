Werder: Frist für Borré-Entscheidung

Bei Werder Bremen soll in der kommenden Woche endgültige Klarheit über die Zukunft von Leih-Stürmer Rafael Borré herrschen. Das bestätigte Trainer Ole Werner auf der heutigen Pressekonferenz: „Das werden wir in der kommenden Woche besprechen. Wir schauen, wo wir stehen und wie die personelle Situation ist.“ Borré könnte seinen zum Sommer feststehenden Wechsel zu Internacional Porto Alegre vorziehen, da das Transferfenster in Brasilien noch bis zum 7. März geöffnet hat.

„Aktuell ist es eben so, dass Rafa bei uns ist und auch noch Einsatzzeiten hat“, begründet Werner den Umstand, dass bisher noch keine Entscheidung gefallen ist, „deshalb werden wir das gemeinsam entscheiden. Gut ist, dass wir am Ende das Heft des Handelns in der Hand haben. Wir werden sehen.“ Borré kam in den zurückliegenden Wochen nur noch als Joker zum Einsatz. In der Sturmrangfolge ist die Leihgabe von Eintracht Frankfurt hinter Platzhirsch Marvin Ducksch (29) sowie Nick Woltemade (22) und Justin Njinmah (23) zurückgefallen und daher verzichtbar für die Grün-Weißen.