Werder: Kiel baggert an Opitz

Leon Opitz könnte in der kommenden Saison bei Holstein Kiel Spielpraxis sammeln. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat der Bundesliga-Absteiger sein Interesse sowohl bei der Spielerseite als auch bei Werder Bremen bereits hinterlegt. KSV-Trainer Marcel Rapp würde den 20-Jährigen gerne per Leihe in sein Team holen.

Werder ist grundsätzlich bereit, den offensiven Mittelfeldspieler, der aus der eigenen Jugend stammt und gegenwärtig für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord aufläuft, zu verleihen. Das bestätigte zuletzt Werder-Sportchef Clemens Fritz gegenüber dem vereinsnahen Portal: „Wenn sich eine gute Option auftut, kann es gut sein, dass wir ihn für eine Saison ausleihen, damit er höherklassig Spielpraxis sammeln kann. Das ist mit der Spielerseite so besprochen.“