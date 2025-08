Interessante Mbangula-Klausel enthüllt

Mit dem Transfer von Samuel Mbangula für die Ablöse von zehn Millionen Euro plus bis zu zwei weiteren Millionen an Bonuszahlungen hat Werder Bremen ein echtes Statement gesetzt. Zwar dürfen die Grün-Weißen die Ablöse sogar bequem in vier jährlich Raten zahlen, eine Kröte musste der Bundesligist laut der ‚Bild‘ aber dennoch schlucken: Juve sicherte sich eine Gewinnbeteiligung.

Sollte Werder den Flügelstürmer mit Profit weiterverkaufen, wandern zehn Prozent des Überschusses direkt in die Kassen des italienischen Traditionsklubs. Mbangula hat in Bremen einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Aktuell laboriert der 21-Jährige an einer Kapselverletzung im rechten Fuß.