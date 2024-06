Zusage: Bayer verhandelt Bravo-Verkauf

Bei Bayer Leverkusen wurde Iker Bravo nie glücklich. Der Youngster wechselte 2021 aus La Masia, der berühmten Jugendakademie des FC Barcelona, ins Rheinland und wollte dort zum Profi reifen. Der Durchbruch in Leverkusen ist ihm aber nicht gelungen. Stattdessen wechselte die Sturmhoffnung per Leihe zu Real Madrid, ein fester Transfer kommt aber nicht zustande.

Vielmehr zieht es den 19-Jährigen zu Udinese Calcio. Wie die ‚as‘ berichtet, hat Bravo dem Serie A-Klub bereits die Zusage gegeben. Verhandlungen zwischen den Norditalienern und Bayer laufen der spanischen Tageszeitung zufolge schon auf Hochtouren. Die ‚Marca‘ bringt unterdessen noch Hellas Verona als möglichen Abnehmer für Bravo ins Spiel. Dem Tabellen-13. der abgelaufenen Saison dürften aber nur Außenseiterchancen zugeschrieben werden.

Grundsätzlich wollen die Bayer-Bosse dem Talent ein Jahr vor Vertragsablauf keine Steine in den Weg legen. Allerdings versucht man beim Deutschen Meister, noch eine adäquate Ablösesumme für den Rechtsfuß auszuhandeln.

Auch Union klopfte an

Zuletzt soll auch Union Berlin sein Interesse am Torjäger hinterlegt haben. Außerdem buhlten die AS Monaco, Stade Rennes und der FC Turin um den zehnmaligen U19-Nationalspieler. Jetzt ist Udinese klar in der Pole Position und befindet sich kurz davor, das Geschäft mit Leverkusen zu besiegeln.