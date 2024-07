Milan bindet Supertalent Camarda

Der AC Mailand kann langfristig auf Francesco Camarda setzen. Wie die Rossoneri mitteilen, hat der umworbene, erst 16-jährige Angreifer seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das Eigengewächs bindet sich bis 2027.

Camarda gilt in Italien als Supertalent. Am 25. November 2023 wurde er im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 16 Tagen der jüngste Spieler, der jemals in der Serie A debütierte. Zudem spielt er bereits für Italiens U19-Junioren.