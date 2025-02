Ungewisse VfB-Zukunft: Vertragsstau bei Vagnoman

Schon im vergangenen Oktober machte Josha Vagnoman seinen Wunsch nach einem Verbleib beim VfB Stuttgart öffentlich: „Eine Vertragsverlängerung wäre eine schöne Sache. Ich würde mich freuen, wenn es dazu kommt.“ Schon damals befand sich die Spielerseite mit dem Verein im Austausch. Die Stuttgarter wollten eigentlich vermeiden, dass der 24-Jährige im kommenden Sommer in sein letztes Vertragsjahr geht – viel passiert ist seitdem nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ liegen die Gespräche sogar mittlerweile gänzlich auf Eis. Demnach wollen die Schwaben die weitere Entwicklung abwarten und sich „später wieder“ für Gespräche mit dem Rechtsverteidiger zusammensetzen. „Wir wissen ganz genau, was wir an Josha haben“, zitiert der ‚kicker‘ Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „er ist auf seiner Position ein absoluter Qualitätsspieler, der in der Vergangenheit schon mehrfach nachgewiesen hat, dass er zu außerordentlichen Leistungen in der Lage ist.“

Grund für das Zögern der VfB-Verantwortlichen könnte auch die neue Konkurrenzsituation auf der rechten Abwehrseite sein. Dort durfte zuletzt Leonidas Stergiou (22) drei Spiele in Folge über 90 Minuten verteidigen und machte seine Sache gut. Der Schweizer, der im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro verpflichtet wurde, hat seinen Trainingsrückstand nach einer Rückenverletzung im Herbst aufgeholt und macht nun Druck auf Vagnoman. Die kommenden Wochen dürften daher wegweisend für Vagnomans Perspektive in Stuttgart sein.