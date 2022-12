FC Bayern: Ibrahimovic hat unterschrieben

Arijon Ibrahimovic hat sich langfristig an den FC Bayern gebunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Youngster am heutigen Dienstag seinen ersten Profivertrag beim Rekordmeister unterschrieben. Laut der Boulevardzeitung trainiert der offensive Mittelfeldspieler ab dem 3. Januar 2023 dauerhaft bei den Profis mit.

Derzeit spielt Ibrahimovic noch für die U19-Mannschaft der Bayern. Der 17-Jährige stand in der laufenden Saison in neun von zehn Spielen auf dem Platz und war an zwölf Treffern beteiligt (zehn Tore, zwei Vorlagen). Auch in den Kader der Münchner Profimannschaft schaffte es der 1,76 Meter große Mittelfeldspieler einmal, blieb jedoch ohne Einsatz.

