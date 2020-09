Wagner wackelt: Drei Namen in der Schalker Hinterhand?

0:8 beim FC Bayern, die 17. Bundesliga-Pleite in Folge – die Zukunft von David Wagner beim FC Schalke hängt am seidenen Faden. Geht auch das Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr) verloren, muss Wagner womöglich seinen Hut nehmen, wird bereits spekuliert.

In Gelsenkirchen befasst man sich jedenfalls schon mit möglichen Nachfolge-Szenarien. „Immer kontroverser“ wird in der Führungsetage diskutiert, berichtet die ‚Bild‘. Schon seit Sommer gebe es eine Liste mit möglichen Wagner-Nachfolgern.

Zwei alte Bekannte

Auf dieser sollen neben Sandro Schwarz (41, zuletzt Mainz 05) unter anderem die Namen der beiden Ex-Schalker Marc Wilmots (51, zuletzt Iran) und Ralf Rangnick (62, zuletzt RB) stehen. Alle drei wären sofort verfügbar.

Wilmots kennt S04 vor allem aus Spielersicht (1996 – 2000, 2001 – 2003), war zudem 2003 für acht Partien als Interimstrainer der Knappen im Amt. Rangnick coachte Königsblau bereits zweimal (2004 – 2005, 2011), unterbrochen von seiner Zeit bei Hoffenheim.