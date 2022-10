Statt Leipzig: Vivell wird Sportdirektor bei Chelsea

Nach seinem Aus bei RB Leipzig geht es für Christopher Vivell offenbar in England weiter. Wie Fabrizio Romano und der ‚Telegraph‘ übereinstimmend berichten, wird der 35-Jährige beim FC Chelsea den vakanten Posten des Sportdirektors übernehmen. Noch diese Woche fand den Berichten zufolge ein weiteres Treffen zwischen der Blues-Führung und Vivell statt.

Ein Zeichen, dass die Planungen an der Stamford Bridge schon in Kürze abgeschlossen sein könnten. Die am heutigen Freitag von Leipzig verkündete Freistellung von Vivell ebnet nun den Weg für den ehemaligen Technischen Direktor in Richtung London.

Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor handelte sich die Besitzer-Gruppe um US-Milliardär Todd Boehly einige Absagen ein. Unter anderem klopften die Blues bei Bayer Leverkusen und RB Salzburg auf der Suche nach neuen Führungskräften an. In Leipzig hatte man offenbar größeren Erfolg.