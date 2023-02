Harte Anschuldigungen: Zaniolo-Mutter teilt gegen Roma aus

Nach dem Wechsel-Theater zwischen Nicolò Zaniolo und der AS Rom hat dessen Mutter Francesca Costa nun erneut gegen die Italiener ausgeteilt. Gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘ sagte sie: „Bournemouth? Es stimmt nicht, dass sie ihm fünf Millionen Euro geboten haben. Er war bereit, sein Gehalt zu reduzieren, um entweder nach Mailand oder Tottenham zu wechseln, aber diese Vereine konnten sich nicht mit der Roma einigen.“

Ihr Sohn, so Costa, sei „weder ein Verrückter noch ein Verräter“. Der 23-Jährige habe zwar „Fehler gemacht, wie jeder andere“, dennoch sei die Wahrheit „nicht die Geschichte, die in den letzten Wochen erzählt wurde.“ Ein Transfer zum AC Mailand scheiterte an der Ablöseforderung der Roma, einem Angebot des AFC Bournemouth sagte der Linksfuß selbst ab. In der vergangenen Woche beendete Zaniolo die Posse mit einem Wechsel zum Süper Lig-Klub Galatasaray.

