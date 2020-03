Arsenal: Sokratis deutet Abgang an

Sokratis Papastathopoulos (31) kann sich vorstellen, den FC Arsenal am Ende der Saison zu verlassen. „Geld ist für mich nicht wichtig. Wichtig ist es, dass ich mich gut fühle, glücklich bin, und dass das Team froh mit mir ist“, sagt der Innenverteidiger der ‚Daily Mail‘, „wenn das nicht mehr der Fall ist, packe ich meine Koffer und gehe“.

Seit der Ankunft von Mikel Arteta als neuem Trainer der Gunners werden Einsätze für den Griechen immer seltener. Seit 2018 spielt der Ex-Dortmunder in London, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Bereits in der Vergangenheit kündigte Sokratis an, nach seiner Zeit bei Arsenal eine neue Herausforderung zu suchen. „Ich werde nicht nach Griechenland zurückkehren. Ich möchte lieber in Amerika, China oder sonst wo neue Erfahrungen sammeln“, so Sokratis.