Tuchel flirtet mit England: „Habe es dort geliebt“

Schon im Februar teilte der FC Bayern mit, dass man sich im Sommer von Trainer Thomas Tuchel trennen wird. Seither läuft eine bislang vergebliche Suche nach dem Nachfolger. Nach zahlreichen Absagen geistert mittlerweile längst die Idee umher, doch mit Tuchel weiterzumachen.

Auf die Frage, wo er in der kommenden Saison trainieren werde, sagt der 50-Jährige im Interview mit ‚TNT Sports‘ aber: „Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es beim FC Bayern sein wird. Wir haben eine Vereinbarung und im Moment gibt es keinen Grund, an dieser Vereinbarung zu zweifeln.“ Ganz zumachen will Tuchel die Türe Bayern-Verbleib also erneut nicht.

Tuchel über Zaragoza: „Es ist schwierig“

Trotzdem: Wesentlich wahrscheinlicher scheint da eine Rückkehr nach England. Aus seinem Faible für die Insel macht Tuchel keinen Hehl: „Ich sollte das besser nicht sagen. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich es bei Chelsea und in England geliebt habe.“

Der Welttrainer von 2021 weiter: „Es war eine ganz, ganz besondere Zeit und ich erinnere mich sehr gerne daran.“ Manchester United soll schon vor einer Weile bei Tuchel wegen einer Zusammenarbeit ab Sommer angefragt haben. Laut ‚Sky‘ ist es „ein großes Ziel“ des Deutschen, den englischen Rekordmeister zu übernehmen. Aber auch eine Chelsea-Rückkehr sei nicht ausgeschlossen.