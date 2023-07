Darmstadt verleiht Crosthwaite

https://www.sv98.de/lilien-verleihen-crosthwaite-zum-halleschen-fc/

Lilien verleihen Crosthwaite zum Halleschen FC

Der SV Darmstadt 98 verleiht Henry Jon Crosthwaite zum Halleschen FC in die 3. Liga. Der bei den Lilien ausgebildete Mittelfeldakteur war bereits in der vergangenen Spielzeit an den FC-Astoria Walldorf sowie in der Saison davor an Rot-Weiß Koblenz ausgeliehen.