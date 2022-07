Bayer & Leipzig werben um Ajax-Youngster Vink

Zwei Bundesligaklubs haben beste Karten auf die Verpflichtung von Nachwuchsstürmer Skye Vink von Ajax Amsterdam. Laut ‚Transfermarkt.de‘ beschäftigt sich der 16-Jährige mit einem Wechsel zu einem der beiden Klubs, da beide Bundesligisten dem Teenager offenbar eine bessere Perspektive aufzeigen konnten, als Ajax.

Vink kam in der abgelaufenen Saison für die U17 der Niederländer auf zehn Torbeteiligungen in 19 Partien. Bei Ajax ist das Sturmtalent in der kommenden Spielzeit für die U18 eingeplant. In Leipzig oder Leverkusen sieht Vink offenbar bessere Aussichten, sich für die Profis zu empfehlen.