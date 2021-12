Saliba denkt nicht an Arsenal-Rückkehr

William Saliba vom FC Arsenal verschwendet keinen Gedanken an eine mögliche Rückkehr zu den Gunners. Der aktuell an Olympique Marseille ausgeliehene Innenverteidiger sagte im Gespräch mit ‚Eurosport‘: „Ich tue so, als ob ich viele Jahre bleiben würde. Ich denke derzeit nicht an eine Rückkehr zu Arsenal. Ich gebe mich Marseille hin. Ich denke nicht darüber nach, was danach passieren wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Kaufoption besitzt der französische Traditionsklub nicht. Trotzdem scheint ein langfristiger Verbleib des Abwehrspielers in Marseille, eine realistische Option zu sein. Seit Saliba 2019 für 30 Millionen Euro von AS St. Etienne nach London wechselte, absolvierte er lediglich acht Partien für die U23 von Arsenal. Die meiste Zeit verbrachte er per Leihe bei Klubs aus der Ligue 1.