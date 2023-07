Wolfsburg verleiht Bialek

Mittelstürmer Bartosz Bialek wird die kommende Saison in Belgien verbringen. Die KAS Eupen sichert sich die Dienste des 21-Jährigen vom VfL Wolfsburg auf Leihbasis. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Schon in der abgelaufenen Spielzeit war Bialek verliehen. Für Vitesse Arnheim erzielte der Pole sechs Treffer in 26 Partien, in Eupen soll er seine Entwicklung fortsetzen. Dort trifft Bialek auf seinen Ex-Trainer Florian Kohfeldt.

KAS-Sportdirektor Christoph Henkel sagt zu dem Transfer: „Trotz seines noch jungen Alters bringt Bartosz Bialek die Erfahrung von 75 Erstliga-Einsätzen in Polen, Deutschland und den Niederlanden mit. Mit seiner Strafraumpräsenz und seiner Kopfballstärke wird er der Offensive unserer Mannschaft Druck, Impulse und Torgefährlichkeit verleihen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bartosz Bialek und wünschen ihm viel Erfolg bei der KAS Eupen.“

