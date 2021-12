Atalanta-Trainer Gasperini verlängert

Gian Piero Gasperini soll langfristig Cheftrainer bei Atalanta Bergamo bleiben. Die Italiener verkündeten nach dem gestrigen 4:0-Sieg gegen den FC Venezia die Vertragsverlängerung mit dem 63-Jährigen. Gasperini bindet sich bis 2024 plus Option auf eine weitere Saison.

Bereits seit der Spielzeit 2016/17 coacht Gasperini in Bergamo, führte den Verein seitdem fast immer in die Champions League. In der Serie A rangiert Atalanta derzeit auf Platz vier, der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel beträgt bei einem Spiel mehr vier Punkte.