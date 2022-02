Giovinco unterschreibt in Genua

Sebastian Giovinco wechselt zu Sampdoria Genua. Was sich in den vergangenen Tagen andeutete, ist nun offiziell. Der 35-Jährige kehrt damit nach zehn Jahren in den USA und Saudi-Arabien zurück nach Italien.

2007 hatte Giovinco sein Profidebüt beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin gefeiert, für den er in 93 Spielen 14 Tore erzielt. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Stürmer zwischen 2015 und 2019 in Kanada, wo er für den Toronto FC auf Torejagd ging. Für den MLS-Klub, mit dem er 2017 den Meistertitel gewann, gelangen ihm 68 Tore in 114 Spielen.