DFB-Überraschung: Wanner sagt Nagelsmann ab

Heidenheims Paul Wanner mischt in dieser Saison die Bundesliga kräftig auf. Der Youngster, der vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen ist, zählt beim Team von Frank Schmidt zu den absoluten Stammkräften und stand bisher in jedem Bundesligaspiel von Beginn an auf dem Rasen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Leistungen blieben auch Julian Nagelsmann nicht verborgen. Nach Informationen der ‚Süddeutschen Zeitung‘ wollte der Bundestrainer den Linksfuß für die anstehenden Länderspiele Mitte November gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn sogar nominieren, kassierte aber eine Abfuhr. Der in Österreich geborene Wanner, der bislang die U-Nationalmannschaften beim DFB durchlaufen hat, darf theoretisch auch für sein Geburtsland auflaufen.

Große Konkurrenz beim DFB

Wohl auch, um sich diese Option noch offenzuhalten, sagte Wanner – dem Bericht zufolge zur Überraschung von Nagelsmann – dem Bundestrainer nun ab und spielt in der anstehenden Länderspielpause für die U21. Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen Kader offiziell bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim DFB hätte der Zehner auf seiner angestammten Position unter anderem Jamal Musiala und Florian Wirtz auch langfristig als direkte Konkurrenz vor der Nase. Durchaus bemerkenswert ist jedoch, dass auch zwei Einsätze gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn nicht bedeutet hätten, dass Wanner nicht mehr für Österreich hätte auflaufen dürfen. Laut FIFA-Regularien hat sich ein Spieler unter 21 erst nach drei Einsätzen in der A-Nationalmannschaft festgespielt.