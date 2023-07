Nach Bundesliga-Kapitel: Brondby holt Che

Nach Stationen beim FC Bayern und der TSG Hoffenheim bleibt Justin Che dem europäischen Fußball erhalten. Wie Brondby IF mitteilt, wechselt der 19-jährige Außenverteidiger mit sofortiger Wirkung vom FC Dallas nach Kopenhagen. Bis 2026 bindet sich Che an den dänischen Erstligisten.

Der Rechtsfuß spielte von 2021 bis 2023 in Deutschland für Bayern und die TSG. Dabei sammelte er zwei Einsätze in der Bundesliga, acht in der 3. Liga und 24 in der Regionalliga Südwest. Nun wird der US-amerikanische Nationalspieler für Brondby in der Superliga an den Start gehen.

