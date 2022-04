Nikolaou weckt Interesse in Bundesliga & Premier League

Dimitrios Nikolaou von Spezia Calcio zieht derzeit das Interesse einiger Vereine aus dem Ausland auf sich. Wie ‚Secolo XIX‘ berichtet, gibt es Klubs aus der Bundesliga und der Premier League, die es auf den 23-jährigen Innenverteidiger abgesehen haben. Für die kommende Woche sei ein Treffen zwischen den Beratern des Griechen und den Offiziellen von Spezia anberaumt.

Bei den Aquilotti ist Nikolaou gesetzt, in 31 Serie A-Spielen kam der 1,88 Meter große Verteidiger in der laufenden Saison zum Einsatz – immer über die volle Spielzeit. In Spezia steht der Linksfuß noch bis 2026 unter Vertrag, ein Transfer würde den aufnehmenden Klub deshalb voraussichtlich eine entsprechend hohe Ablösesumme kosten.