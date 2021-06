Podolski beklagt Antalyaspor-Abschied: „Was für eine Schande“

Lukas Podolski ist alles andere als einverstanden mit der Art und Weise, mit der er von seinem Klub Antalyaspor verabschiedet wurde. Auf Twitter schrieb der 130-fache deutsche Nationalspieler: „Jeder Spieler, der für Antalyaspor geschwitzt hat, sollte einen Abschied erhalten, der seinem Namen würdig ist.“ Podolski hätte erwartet, dass sich die Klubführung „bei mir persönlich bedankt und nicht über die Sozialen Medien. Was für eine Schande.“

Vorausgegangen war ein Abschiedstweet des türkischen Erstligisten, in dem Antalyaspor Podolskis Abschied bekanntgab, ihm danke und „viel Erfolg in seinem neuen Leben“ wünschte. Der Vertrag des 36-jährigen Angreifers läuft aus. Podolski will seine Karriere noch nicht beenden. Wo der Weltmeister von 2014 künftig auflaufen wird, ist aber noch unklar. Vor seinem Engagement spielt der Linksfuß für den 1. FC Köln, Bayern München, den FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray und Vissel Kobe.