Bayer-Transfers in Arbeit: Rolfes reist nicht nach Madrid

Durch die Verletzung von Martin Terrier will Bayer Leverkusen auf dem Transfermarkt aktiv werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist Geschäftsführer Sport Simon Rolfes nicht mit nach Madrid geflogen, wo die Werkself am heutigen Dienstag (21 Uhr) auf Atlético trifft. Der Grund: Der Erfolgsmanager kümmert sich andernorts um die Verpflichtung möglicher Neuzugänge. „Lasst euch überraschen – Simon ist sicher nicht im Neptunbad und macht Wellness“, gab Sportdirektor Thomas Eichin in einer Medienrunde bereits einen Hinweis auf mögliche Verstärkungen.

Seinen Geburtstag kann Rolfes heute also nicht wirklich in Ruhe genießen. In Victor Boniface (Oberschenkelverletzung), Amine Adli (Wadenbeinbruch) und Terrier (Achillessehnenriss) fallen gleich drei Offensivspieler aus. Zwar läuft es sportlich für die Werkself im Moment hervorragend, dennoch sind die Ausfälle „ein herber Verlust“, so Eichin.