Zwei Angebote für BVB-Talent Pasalic

Marco Pasalic wird Borussia Dortmund im Sommer womöglich in Richtung Kroatien verlassen. Laut dem Sport-Portal ‚Germanijak.hr‘ hat der Erstligist HNK Rijeka dem 22-jährigen Außenbahnspieler ein Angebot unterbreitet. Auch Dinamo Zagreb bereite eine Offerte vor. Eine Ablöse wäre nicht fällig, da der Vertrag von Pasalic im Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der in Karlsruhe geborene kroatische U21-Nationalspieler ist seit 2021 für den BVB am Ball. Zumeist kommt er in der zweiten Mannschaft des Klubs zum Einsatz, in der aktuellen Saison durfte er aber im November beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg auch Bundesliga-Luft schnuppern.

Lese-Tipp

Bynoe-Gittens: BVB bestätigt schwere Verletzung