Kaiserslautern bindet Krahl

Der 1. FC Kaiserslautern bindet Julian Krahl langfristig. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, hat die Nummer eins der Pfälzer ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit hält sich der FCK wie gewohnt bedeckt.

Der 25-jährige Krahl ist seit der Saison 23/24 der Stammkeeper am Betzenberg und lief bislang insgesamt 70 Mal für die Profis der Roten Teufel auf. „Eines unserer Ziele ist es, die Profimannschaft zu stärken und auf ein gesundes Fundament zu stellen. Mit der vorzeitigen Verlängerung hat sich Julian dazu entschieden, ein wichtiger Baustein in diesem Gerüst zu werden und wir freuen uns sehr, dass er gemeinsam mit uns sportlich und persönlich den eingeschlagenen Weg weitergehen möchte. Julian zeichnet sich durch einen unglaublichen Ehrgeiz und ein hohes Maß an Professionalität aus, ist gleichzeitig aber noch ein junger Spieler mit einem großen Entwicklungspotential. Er hat in seinen jungen Jahren bereits viel Verantwortung übernommen und wir sind überzeugt davon, dass er hier weiter reifen wird“, sagt FCK-Sportdirektor Marcel Klos zur Vetragsverlängerung.