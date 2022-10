Szalai suspendiert: Berater tobt

Ádám Szalais Suspendierung beim FC Basel sorgt im Umfeld des Angreifers für großen Unmut. „Wir erwarten vom FC Basel die sofortige Aufhebung dieser sowohl unverständlichen als auch unzulässigen Vorgehensweise. Die Freistellung vom Mannschaftstraining kam überraschend. Insbesondere nach Ádáms zuletzt gezeigten, überragenden Auftritten in der ungarischen Nationalmannschaft“, sagt Szalais Berater Oliver Fischer im Schweizer ‚Blick‘.

Der Hintergrund: Szalai wurde vergangene Woche zum Einzeltraining verdonnert. Dabei kam der 34-Jährige zu Beginn der Saison noch zu mehreren Einsätzen in Liga und Pokal. In zwölf Pflichtspielen erzielte der Ex-Mainzer nur einen Treffer. In der Vorsaison konnte der Routinier immerhin fünf Torbeteiligungen in zwölf Partien beisteuern. Mit Blick auf Szalais auslaufenden Vertrag sagt Fischer: „An ein medial ins Spiel gebrachtes Karriereende wird nicht gedacht. Im Gegenteil. Es spricht derzeit alles für eine Fortsetzung der Karriere als Spieler.“