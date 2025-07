Schalke verkündet Katic-Transfer

Nikola Katic (28) schließt sich dem FC Schalke an. Beim Zweitligisten unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028. An den FC Zürich soll Schalke eine Ablöse von 450.000 Euro zahlen. Weitere Boni sind an Einsätze, den Aufstieg in die Bundesliga sowie den potenziellen Klassenerhalt in der ersten Liga gekoppelt.

Katic trifft in Gelsenkirchen auf Trainer Miron Muslic, der ihn in der Rückrunde der vergangenen Saison bei seinem Leihklub Plymouth Argyle in der zweiten englischen Liga coachte.

Muslic erklärt: „Nikola wird mit seinem Gesamtpaket eine Verstärkung für uns sein. Er bringt alles mit, um auch in unserer Mannschaft eine Führungsrolle zu übernehmen. Ich bin froh, dass wir den Transfer zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung realisieren konnten und Nikola somit voll bei uns einsteigen kann und auch in der kommenden Woche bereits während unseres Trainingslagers im Stubaital dabei ist.“

Katic selbst ergänzt: „Schalke 04 und die 2. Bundesliga in Deutschland sind für mich eine super Herausforderung. Ich musste nicht lange überlegen, um mich beim Schalker Angebot direkt dafür zu entscheiden. Die besondere Konstellation mit Miron Muslic als Trainer ist dabei nur ein Aspekt, der mich sofort überzeugt hat. Ich komme auf Schalke, um mit meinen Leistungen zu einem erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft beizutragen.“