DFB-Aufstellung: Löw bringt die Stammelf

Das souveräne und teilweise sehr ansehnlich herausgespielte 3:0 gegen Island kann man als gelungenen Auftakt in die WM-Qualifikation bezeichnen. In die Partie gegen spielstärkere, aber defensiv etwas anfälligere Rumänen geht die DFB-Elf mit unverändertem Personal. Der zuletzt angeschlagene Leon Goretzka ist also ebenso wieder rechtzeitig fit geworden wie Leroy Sané.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Aufstellung