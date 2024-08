Moukoko klar mit nächstem Klub – Transfer in greifbarer Nähe

Die Geschichte wiederholt sich: Der OGC Nizza ist inzwischen der dritte Verein, mit dem sich Youssoufa Moukoko (19) in diesem Sommer über eine Zusammenarbeit einig geworden ist, so die französische Fachzeitung ‚L‘Équipe‘. Von ersten Gesprächen zwischen Klub und Spieler hatte FT am gestrigen Sonntag exklusiv berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wird Borussia Dortmund diesmal die Freigabe erteilen? Die Gespräche mit den Südfranzosen laufen, erneut geht es um eine Leihe. An diesem Punkt waren zuvor bereits Olympique Marseille und Betis Sevilla. Doch weder mit dem einen noch dem anderen Klub konnte der BVB eine Einigung erzielen. In beiden Fällen erwies sich die inkludierte Kaufklausel mit einer Ablöse von kolportierten 15 Millionen Euro als Knackpunkt.

Lese-Tipp

BVB-Abgang: Nächster Klub geht bei Moukoko in die Vollen

Nun bleibt abzuwarten, ob Nizza die Bedingungen der Dortmunder erfüllt – oder ob der Champions League-Finalist wenige Tage vor Transferschluss von seinem Standpunkt abrückt. Die Frage stellt sich durchaus, ob die Schwarz-Gelben mit einem wechselwilligen Moukoko im Kader die noch ganz junge Saison bestreiten wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (9:13 Uhr): Fabrizio Romano meldet nun, dass inzwischen auch die Klubs vor der Einigung über eine Leihe mit Kaufoption stehen. Die Verhandlungen laufen aussichtsreich, Nizza sei „fast am Ziel“.