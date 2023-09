Ex-HSV-Spieler Berg beendet Karriere

Marcus Berg hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der IFK Göteborg gibt offiziell bekannt, dass der Mittelstürmer seine Karriere aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden beendet. „Zusätzlich aufgetretene Probleme machen eine Operation notwendig, Fußballspielen ist nicht mehr vertretbar“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Berg blickt auf eine ereignisreiche Laufbahn zurück. Auf Vereinsebene kam der Schwede auch in der Bundesliga zum Einsatz. 2009 hatte der Hamburger SV den mittlerweile 37-Jährigen für zehn Millionen Euro verpflichtet. Dort hinkte er den Erwartungen allerdings hinterher (17 Scorer in 70 Partien). Zudem absolvierte Berg 90 Länderspiele, in denen er 24 Tore erzielte.