Eintracht „fast einig“ mit PSG-Stürmer Ekitiké

Eintracht Frankfurt marschiert mit großen Schritten in Richtung der Verpflichtung eines weiteren Stürmers. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist sich die SGE mittlerweile fast einig mit Hugo Ekitiké von Paris St. Germain. Zuletzt war bereits bekannt geworden, dass der 21-Jährige bereit ist, auf eine Menge Gehalt zu verzichten.

Ekitiké spielt in Paris sportlich keine Rolle und will seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Die Eintracht muss sich nun noch mit PSG einigen. Die L’Équipe geht von einer Leihe mit Kaufoption aus, während die ‚Bild‘ am gestrigen Mittwoch berichtete, dass Frankfurt bereit sei, mehr als 20 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.