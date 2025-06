Juve: Tudor bleibt, Kolo Muani zumindest vorerst

Juventus Turin wird auch in der kommenden Saison von Igor Tudor betreut. Das gab Damien Comolli, der neue Generaldirektor der Bianconeri, bei seiner offiziellen Vorstellung bekannt: „Wir haben beschlossen, mit Igor nicht nur für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft weiterzumachen, sondern auch in der nächsten Saison.“ Tudor hatte im März die Nachfolge des entlassenen Thiago Motta als Cheftrainer angetreten und sollte den Klub zunächst nur bis zum Ende des neuen FIFA-Turniers betreuen. Mit nur einer Liga-Niederlage in den neun abschließenden Partien sicherte der 47-Jährige Juve Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League. Zur Belohnung darf der Kroate mindestens bis 2026 bleiben.

Das soll am liebsten auch Leihspieler Randal Kolo Muani (26). Der Angreifer war zunächst bis Ende Juni von Paris St. Germain an Turin verliehen worden. Diese Vereinbarung wurde laut Comolli bereits ausgedehnt und soll im besten Fall noch einmal verlängert werden: „Wir können bestätigen, dass Kolo Muani mit uns die Klub-Weltmeisterschaft bestreiten wird. Wir haben uns mit PSG noch nicht darauf geeinigt, Kolo Muani auch in der nächsten Saison zu behalten, aber ich bin sehr optimistisch, da der Spieler bei uns bleiben möchte. Wir arbeiten daran.“