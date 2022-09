Operation: Özil lange raus

Mesut Özil steht vor einer langen Verletzungspause. Wie der 33-Jährige via Twitter mitteilt, wird er sich am Wochenende einer Operation unterziehen, um „endlich“ seine Rückenschmerzen loszuwerden. Er werde für „längere Zeit“ ausfallen.

Özil war im Sommer von Fenerbahce zum Istanbuler Rivalen Basaksehir gewechselt. Für seinen neuen Klub kam der Weltmeister von 2014 bislang zu drei Einwechslungen in den Schlussminuten. Özils Vertrag läuft bis zum nächsten Sommer.

Unfortunately I will be out for a longer time. I will be undergoing a surgery this weekend to finally get pain free in my back again. I will try everything to get back on the pitch as soon as possible again. 💪🏼 Thanks for all your love & support ❤️ pic.twitter.com/BFIsZOnwnR