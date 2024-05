FC Bayern: Dreesen gibt neues Ziel vor

Jan-Christian Dreesen blickt nach dem bitteren Champions League-Aus des FC Bayern nach vorne. Auf der traditionellen Bankettrede nach dem gestrigen 1:2 gegen Real Madrid rückte der Vorstandschef der Münchner das Königsklassenfinale 2025 in den Fokus. „Das ist jetzt unser großes Ziel“, zitiert der ‚kicker‘ den 56-Jährigen. Das Endspiel findet in München statt.

Dreesen forderte in Bezug darauf den „Mia-san-mia-Reflex“ von der Mannschaft ein. Hierbei bediente er sich einer Anekdote, die sich nach dem letzten Finale Dahoam 2012 abspielte. Thomas Müller habe „einen Tag nach dieser bösen Niederlage im, Finale dahoam‘ in den Mannschaftschat geschrieben:, Kopf hoch, Jungs, was gestern passiert ist, tut extrem weh, aber nächstes Jahr schlagen wir zurück.‘ Das ist das, was ich heute Ihnen auch sagen möchte.“ 2013 gewannen die Münchner die Königsklasse bekanntlich nach einem Sieg gegen Borussia Dortmund.